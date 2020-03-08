8日火腿隊出戰歐力士，王柏融擔任第五棒、左外野手，此戰延續上一場的選球能力，再選到2保送，此外還有長打演出，5局上半敲出二壘安打，為火腿隊添加分數。總計4打席有2保送、1安打，打擊率3成48。

上一次王柏融敲出長打，是官辦熱身賽頭2場比賽，當時連續2場敲長打、有打點進帳。此戰王柏融在5局下半、2壘有人時，對歐力士投手山田修義敲出右外野方向的二壘安打、帶有1分打點，這也是他在2月23日後，再度有長打演出。

此外近2場王柏融耐心選球，3局上半王柏融獲連續4壞球保送；7局上半在2人出局後，纏鬥到滿球數，再次選到保送上壘，近2場共選到4次保送。王柏融在上壘後便退場休息，由樋口龍之介代跑，總計王柏融此戰2打數1安打，打擊率上升至3成48。

此戰火腿靠横尾俊建陽春炮攻下首分，谷内亮太、王柏融各敲二壘打為火腿添分數，最後火腿以3比1獲得勝利。

(中時 )