台電超高壓電塔工程3名工人搭流籠摔死意外，檢察官到場勘驗。（羅浚濱攝）

台電新桃供電區營運處在北埔鄉外坪村施作超高壓電塔工程，發生3名工人搭流籠摔死的工安意外現場。（羅浚濱攝）

台電新桃供電區營運處在北埔鄉外坪村施作的超高壓電塔工程，前天發生3名工人搭流籠摔死的工安意外，新竹地檢署檢察官8日到意外現場勘察，初步發現3名死者搭乘的流籠，是用來吊掛物料，並不是用來載人，研判除馬達機件故障外，應有人為便宜行事因素釀禍。

檢察官到場勘驗，調查流籠使用等情形時，台電新桃營運處表示，這次超高壓電塔工程是要架高基座，流籠是往返工地與電塔立間，載運廢棄物與廢土等物料，事前多次向包商宣導流籠不可搭載人員，發生憾事工地負責人要負很大責任。

台電新桃營運處表示，山區施工危險性比平地高，廠商施工人員都有相當經驗才能到山區工作，3名工人搭流籠造成公安意外，已組成調查小組調查事發經過。

檢警調查，暐聯營造公司承包台電新桃營運處這項工程，3名死者中的王姓工頭是二包，負責承作超高壓電塔基礎綁鐵部分，王和陳姓及辜姓工人一起搭乘流籠下山，由楊姓工人操作流籠，疑馬達不明原因故障爆炸，掛在鋼索上的滑車脫勾，流籠連人從高處摔落地面。

陳姓及辜姓工人頭部被摔落的流籠壓得破裂，血肉模糊當場死亡，王姓工頭送醫急救仍告不治，檢方懷疑這件公安意外除了馬達機件故障釀禍外，應該還有人為便宜行事因素。

(中時 )