德國一對新婚夫妻口味相當重，新婚就進行48小時「馬拉松式性愛」，且男子還是性虐調教（BDSM）愛好者，用尖銳物品塞進妻子的肛門，拔出時傷到新婚妻，而她痛苦4天後才就醫，新婚8天就慘死。

52歲男子揚庫斯（Ralph Jankus）與49歲女子克里斯特爾（Christel），愛情長跑7年後，於2018年新婚。兩人以48小時的「馬拉松式性愛」替代蜜月，揚庫斯以拿尖銳物品刺進妻子的肛門，拉出造成腸穿孔的嚴重內傷。

檢方指控揚庫斯發現妻子有不適卻沒有積極求救，涉嫌過失殺人；但揚庫斯辯駁，所有行為都是在老婆同意之下進行，中間她雖感到不適去看醫生，卻沒有查出任何問題。

克里斯特爾的兒子指出，媽媽在童年時期曾遭受家暴，精神狀況不穩。他說媽媽結婚前就遭到揚庫斯虐待，2018年曾逃往庇護所，但最後還是回到揚庫斯身邊。他坦承，媽媽應是真的很愛揚庫斯。

(中時電子報)