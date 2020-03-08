南瀛天文館率先布置3000 株待展蘭花打造星光與花朵奇遇記，即日起到 3 月 22 日為期二周。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

南瀛天文館率先布置3000 株待展蘭花打造星光與花朵奇遇記，即日起到 3 月 22 日為期二周。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

南瀛天文館率先布置3000 株待展蘭花打造星光與花朵奇遇記，即日起到 3 月 22 日為期二周。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

2020台灣國際蘭展因應疫情延期，原已布展花卉改以「遍地開花」形式，在台南各大觀光景點與博物館所跟民眾見面。南瀛天文館率先布置3000 株待展蘭花打造星光與花朵奇遇記，即日起到 3 月 22 日為期二周，一起來「花」現「星」世界，前進南瀛天文館觀星象認識天文兼賞蘭！

台南市長黃偉哲8日上午親臨南瀛天文館視察「遍地開花」布展進度， 到館參觀民眾紛向市長表示很意外在天文館也能有這麼多美麗蘭花可賞，相當驚豔，差點就忘記原來要逛天文館的目的！

黃偉哲也親切與現場民眾合照互動，還和小朋友玩起認識太陽黑子的「金烏神射手」遊戲，透過人類 即將登陸火星的議題，和民眾分享對於太空科技發展和地球環境危機的反思。

位於大內區的南瀛天文館素有「星星故鄉」之名，此次與中華花藝 設計協會臺南分會共同合作，在園區內巧妙以「花」現「星」世界為主題規畫7處特色展區，包括「花現星世界」、「望。花。筒」、「花。火」、「星花怒放」、 「花の星事」、「花好月圓」、「冰與花之歌」等，讓花藝與天文跨界相互輝映，呈現觀星又賞花的美麗浪漫氛圍。

南瀛天文館有全台唯一3D 球幕劇場和全台第二大的 76 公分望遠鏡，近年更以開發天文特色課程「星動時課」帶動國小校園學習天文的風潮，夜間觀星導覽體驗深獲好評，如今加入蘭花主題展點綴，無疑攝疫情期間踏青紓壓最佳據點！

(中時 )