新冠病毒肆虐，醫護人員忙於抗疫，台鐵局今日表示，為體恤醫護人員辛勞，特別推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，自3月9日起至3月31日止，全台醫護人員憑識別證於全台台鐵自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，即享9折優惠，未含車上銷售。

另在運送過程及食安無虞考量下，台鐵局將擇台北餐旅所先行試辦午餐免費外送至醫療院所的服務。同樣於3月9日起至3月31日止，距離台北車站3公里以內的公私立醫療院所，期間凡訂購80元以上之台鐵便當滿10個以上，亦享9折優惠並免費外送至醫院大門，感謝中華快遞公司協助配送，和台鐵局一起向全體醫護人員致上最高敬意。

預訂及運送資訊如下：

訂購專線：02-23619309

每日均可接受預訂，專線服務時間為周一到周五8至17時，周六及周日訂單，請於周五前預訂。

配送範圍：考量食安及運送，以台北車站為中心3公里以內為原則 ，東至：光復南路、光復北路。西至：環河快速道路。南至：和平東路、和平西路。北至：民權東路、民權西路。

歡迎包括博仁綜合醫院、台安醫院、長庚紀念醫院台北院區、中山醫院、國泰綜合醫院、宏恩綜合醫院、馬偕紀念醫院、台大醫院、聯合醫院婦幼院區、中興院區、和平院區、仁愛院區及距離台北車站3公里以內的其他醫療院所所有的醫護夥伴來電。

(中時 )