受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診病例蔓延全球、中國境外COVID-19新增病例激增等因素影響，帶動國際原油價格下跌；中油、台塑化宣布，國內汽、柴油價格每公升各調降0.6及0.7元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。

此外，台塑化9日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.5元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.5元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶50.50美元，較前週52.73美元下跌2.23美元，新臺幣兌美元匯率升值0.347元，國內油價依公式計算跌幅為4.26％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.6及0.7元，足額調整。

(工商 )