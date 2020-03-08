108學年HBL高中籃球聯賽今天進入本賽季最後一天賽程，率先登場的女子組季軍戰，上半場三分球9投盡墨的衛冕軍南山高中一路苦追，雖然第4節曾追到只剩2分落後，但永仁禁區大將鄭慧慈連得6分，助隊穩住領先位置，最終永仁67比62，收下季軍。

高三的鄭慧慈擦乾昨天4強賽飲恨淡水商工的淚水，今天強勢繳出29分、25籃板「雙二十」數據，籃板創高中生涯新高，高一隊友邱群琋挹注18分；南山禁區主力陳昱潔15分、12籃板。

賽後記者會上鄭慧慈落下淚水，她說：「高中連續3年可以進到台北小巨蛋，很感謝教練給我機會、隊友在身邊幫我，在永仁國中部、高中部給了我6年美好回憶，回想自己高一時覺得還有兩年，一眨眼已經最後一個球季，真的很捨不得，我也是第一次受訪時哭。」

永仁雙塔鄭慧慈和丁芷容今年球季結束後畢業，對於新球季將少了兩位大將，永仁教頭時超傑說：「明年我們中鋒這一點會相當吃力，不過鋒線球員多是高二球員，經過磨練相信也有進步，明年球季就用另一種風貌來拚。」

(中時 )