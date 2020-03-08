大相撲「春場所」在大阪府立體育會館開打，禁止觀眾入場。（美聯社/Kyodo News via AP）

大相撲「春場所」8日開打了，這是史上首次完全沒有觀眾的比賽，現場聽不到熟悉的喝采聲，只有力士對撞和攝影器材的機械聲。開打前一天的場地儀式「土俵祭」也是完全不開放，這樣冷清的場面即使看轉播也沒有比賽的氣氛。

力士和現場人員移動也不搭乘公共運輸(平常是電車)，採用計程車前往賽場(大阪府立體育會館)。包括力士在內，比賽前全程配戴口罩，入館前雙手消毒，場館正門封閉，館內的動線也調整以盡可能減少人員接觸。由於很多贊助商暫停合作，這次疫情嚴重衝擊到力士們的收入，真是一場孤寂的比賽。

去年在美國總統盃優勝的下位力士朝乃山，現已升為高階的「關脇」，這次將要挑戰「大關」位階。目前東西兩軍只有1位東大關貴景勝，西軍沒有大關，這是38年來首見。東西兩位橫綱仍是白鵬與鶴竜，今年1月於「初場所」驚奇摘下優勝的德勝龍，從底層的前頭十七升到前頭二。

(中時電子報)