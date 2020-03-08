32歲大陸女星劉亦菲主演迪士尼真人電影《花木蘭》，因新冠肺炎影響，日前宣布亞洲區延檔上映，不過北美地區仍維持原檔期3月底上映。8日電影公司曝光由劉亦菲主唱的中文主題曲〈自己〉，她翻唱22年前李玟幫同名動畫電影演唱的歌曲，旋律相同，韻味大不同。

劉亦菲在〈自己〉音樂錄影帶中身著黑色V領褲裝，模樣端莊典雅。她日前在北美宣傳活動，用一口流利英語笑談到過去「少女時期」曾發過專輯，但為電影獻唱的經驗相當不一樣，更自誇自己KTV唱功一流，近期最想挑戰的是《冰雪奇緣2》的歌，體戰自己的高音極限。

《花木蘭》電影在美國宣傳來勢洶洶，由女主角挑大樑的電影更是層出不窮，主演漫威電影《驚奇隊長》的布麗拉森（Brie Larson）日前在推特轉發《好萊塢報導者》有關「花木蘭」貼文，並表示，「我等不及要看這部電影，每支預告我都看得熱淚盈眶！」

(中時 )