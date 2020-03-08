受「新冠肺炎」的影響，這周陸續有電影宣布將延檔上映，包括《007：生死交戰》、《花木蘭》及國片《可不可以，你也剛好喜歡我》和《孤味》。阿Ken自編自導及主演的電影《練愛iNG》，耗時五年創作拍攝，不畏肺炎疫情肆虐，將在定檔的白色情人節3月13日上映，阿Ken表示：「片中很多笑點都是我自己寫出來的，完全沒有太刻意，在這肺炎大家情緒低迷期間，很適合去戲院看這部電影放鬆。」而片中提起最自豪的笑點，一句「樹懶沒有叫」的劇情讓他很得意，一旁紀培慧則滿臉問號。

電影《練愛iNG》講述阿Ken所飾演的人生魯蛇，夢想當演員，卻只能在片場當臨演兼打雜，想在喜愛的女生面前爭氣，卻慘遭狠甩。看不下的昔日好友們，決定幫助他找回帥氣自信，展開一系列「練習談戀愛」的不NG訓練。電影中，紀培慧飾演片場的副導，和在片場當臨演兼打雜的阿Ken有曖昧情愫，雖然阿Ken並沒有以導演及編劇的名義，自肥安排親密橋段，最大的身體接觸也僅有一個擁抱，但不管在電影中還是接受專訪時，都看得出阿Ken對紀培慧充滿欣賞之意，阿Ken不否認地說：「紀培慧就是我的女主角一時之選，我希望大家都能看到她的好。」

阿Ken接著說：「大家也都知道是我編劇和導演的，有那些親熱戲不就太明顯了，但拍完戲是真的覺得她非常專業，並且會跟著我們這劇組一起共體時艱，體會我的辛苦。」誇獎紀培慧的話，阿Ken一句接著一句，工作態度誇完，更讚嘆：「她也長的好美，有幾幕我和剪接師一起在剪的時後，都會定住，想說怎麼那麼漂亮，尤其是電影剛開始，幾幕那種她比較自然、平常的樣子，我覺得最好看。」陶醉在畫面當中，但有沒有因此情不自禁在剪接時，對紀培慧畫面做不禮貌的事情？阿Ken笑說：「在剪接室還有人在怎麼可能，自己私底下就不一定了（笑～）。」

阿Ken（左）和紀培慧因拍戲後熟識，默契相當好。（圖／施岳呈攝）

電影中除了傳達追愛的勇氣，阿Ken也研究了許多笑點擺到片中，有段劇情融入了「樹懶沒有叫」的台詞，在媒體試片時，引來許多笑聲，他自豪表示：「我在寫這梗的時後，還特別查了有沒有人用，以劇情融入這個句子的還沒有，如果大家有笑，我覺得很棒！當然我也特別為了這劇情，辛苦地去找了樹懶的畫面，大家到時看電影就可知道了。」

阿Ken（左）戲裡戲外都相當欣賞紀培慧。（圖／施岳呈攝）

也在「樹懶叫」那場戲中的紀培慧表示：「我真的原本不知道這句話什麼意思，到很最近聽大家在講，我才知道，因為我真的以為就是在演出劇情的故事。」一旁阿Ken擺出驚訝的眼神，紀培慧認真地回：「真的啦！我真的一直都不知道這句話的意思。」電影中還有更多笑點，就要大家在3月13日進戲院去觀賞囉。

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阿Ken在訪問時，不斷稱讚紀培慧，也謝謝她對電影的付出。（圖／施岳呈攝）

阿Ken在電影中飾演片場工作人員，喜歡紀培慧飾演的女副導。（圖／藝起娛樂提供）

(中時電子報)