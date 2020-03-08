內政部長徐國勇日前宣布暫停實施「全國性酒測」，隨即遭行政院長蘇貞昌打臉，徐國勇也趕忙解釋，只暫停由警政署指揮每月兩次的全國同步酒測措施。對於是否取消全國性酒測，網友意見大多認為不妥，若要取消，也應有配套措施。

徐國勇提出將暫停實施全國性酒測，遭批「減分部長」，認為是放任比新冠肺炎病毒更可怕的殺人機器，要求撤換。蘇貞昌趕緊滅火，表示「酒駕零容忍，無論中央、地方都不打折」，強調仍會酒測，「希望不要來亂！」

臉書粉專「老天鵝娛樂」也舉辦投票，詢問徐國勇因新冠肺炎延燒，取消全國性酒測，大家是否認同他的做法。截至今（8）日下午2點40分，約有2.1萬人投票，88%表示不認同，12%的人認同。

網友認為，酒測可以暫時減少，但這期間酒駕者應處以最高法則，大部分的人皆表態不支持，說「拜託不要取消，會很危險」、「正常執行都有人不怕了」、「有些事可以默默的做，但是不能說」、「如果這不是豬隊友？那什麼才是？！」「其實也可以取消全國外出性上班啊」。

(中時電子報)