移民署為配合新冠肺炎防疫，每日會傳送自疫區返國的高風險旅客資料，交由疾管署進行「防疫追蹤系統」比對，迄今已經傳輸超過290萬筆資料，達到百分之百杜絕新冠肺炎入侵，更於上月24日開始每日早上9時、下午3時、晚上8時增加為3次傳輸，確實完成疫情調查追蹤工作。

移民署表示，配合防疫指揮中心建立資料傳輸機制，每日會將入境旅客資料，發送給衛福機關，除了作為決策操考運用，並彙整居家檢疫、居家隔離資料，轉提供給各縣市政府民政、衛生單位追蹤，可提供醫護人員提早掌握民眾旅遊史，教育部轉發給各學校進行外籍生居家檢疫管理之用。

另外，移民署於接獲衛生、民政、警政單位通報，請求查詢與疑似確診對象同機的旅客名單時，也會以最短時間，以最速件回覆給相關單位，持續強化防疫政策。

而中心流行疫情指揮中心昨（7日）宣布法國、德國、西班牙提升旅遊疫情建議等級第2級警示，從這3個國家入境民眾應落實14天自主健康管理，移民署也將會持續以每日3次的頻率，迅速將資料傳送給健保署。

移民署進一步說明，外籍人士均須經人工查驗始可入境，藉此深入了解旅客旅遊史，以利掌握疫情。另外資料系統也不斷升級，協助第一線防疫機關執行工作，共同維護國人健康安全。

(中時 )