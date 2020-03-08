南市府勞工局媒合慈濟及職業工會成員組成的修繕志工隊，替善化一對弱勢夫妻修繕房屋，市長黃偉哲也到場表達感謝。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府勞工局結合民力，除了大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、木工業、水電業、油漆業等職業工會成員組成的修繕志工團外，再與慈濟基金會推動慈善防災，替弱勢的鄭姓夫妻一家人修繕房屋，工程接近完成，市長黃偉哲8日前往訪視，並送上電器用品，欣喜好事又添一樁。

南市府去年底與慈濟基金會簽訂合作備忘錄，推動「安穩家園．美善社區」居家安全改善專案，這次居家修繕也是簽約後首件案例，家住善化的鄭先生高齡75歲，64歲的鄭太太則領有身心障礙手冊，2人皆行動不便，育有一子一女，家中經濟僅仰賴女兒工作薪資及社會補助，老屋年久失修，有梁柱銹蝕、破損漏水等情形。

勞工局接獲慈濟基金會通報個案後，即聯絡修繕志工團會勘，勞工局長王鑫基表示，評估修繕材料費用共計15萬元，由慈濟基金會的2萬元善款、善化區公所結合行善團籌募5萬元善款，剩餘部分由大台南總工會捐助，發動慈濟、志願服務協會、大台南總工會、泥水、木工、油漆、電氣、金屬、鋁製品及餐飲工會等進行房屋修建。

上月23日開始拆除老舊屋頂並清除廢棄物，再進行鋼板屋頂鋪設作業，也修補牆壁縫隙、設置無障礙坡道，今天則進行天花板輕鋼架、電器設備和照明安裝及鋁門窗安裝，後續還有油漆粉刷，預計這個月15日完成。

市長黃偉哲上午到場感謝參與居家修繕的工會，並感恩慈濟長期深入社區，堅保障受助家庭的居住安全，未來期望公私協力籌措經費，為更多弱勢家庭整修家園。

(中時 )