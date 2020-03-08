丟丟姊被錄下6次丟包，登上紀錄榜首。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳真）

神擲叔對著大排丟垃圾。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳真）

神擲叔左右開弓丟垃圾。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市大埔截水溝一袋袋家庭垃圾漂不完，彰化市公所決定緝凶，清潔隊悄悄駛出巡迴移動式監視器，從2月18日以來，間歇性錄下了丟「丟丟姊」6次連續丟包，登上榜首，投籃嬸也在左顧右盼後，把垃圾當繡球拋給了河神，還有神職叔施展了左右開弓的好臂力，一鼓作氣送走一袋袋垃圾，影像曝光後，市民氣炸了「水準好低啊！」

難怪溪流垃圾漂、漂、漂不完！彰化市清潔隊用心出奇招，將近月來錄下「奇觀」公布在彰化市清潔隊臉書社群，掀起一片嘩然，一下子留言灌爆，就罰這些濫倒君「下排水溝清垃圾3年」、「好誇張」、「每人丟一袋倒他家好了」、「重罰啦」。

「奇怪...他們是住在什麼荒郊野外，都沒垃圾車嗎？」這些丟丟姊、丟丟哥，都是騎機車而來，丟了後揚長而去，讓人搖頭，「厝裡拚卡清清氣氣」，卻把大環境搞得一團髒，清潔隊長林群富指出，不止這３人，不到１個月來已經搜證25件了，希望大家謹記「人在作、天在看」，宣導再宣導都沒有用，只好駛出監視器，就是希望提醒有所警惕，替自己行為負責，喚起更多人一起為公共環境著想。

依廢棄物清理法，亂丟垃圾處1200元到6000元罰款規定開單告發。最高紀錄的「丟丟姊」丟6次，最重恐將面臨3萬6000元罰鍰。雖然這些畫面讓人洩氣，但是臉書也PO熱心外國朋友，獨自檢土葬園區旁小路垃圾，網友紛紛感謝、按讚，也直指標語要改成「亂丟垃圾衰三代」。

(中時 )