日前鋼琴家席夫在大師班現場，全程戴口罩指導學生。（李欣恬攝）

席夫第四度來台演出，在北、高都有演出行程。（樂友提供）

鋼琴家席夫在台舉辦大師班，不管是示範或解說，皆戴上口罩，確保安全。（李欣恬攝）

防疫當前，人人不敢掉以輕心，今（8日）晚要在高雄演出的匈牙利鋼琴家席夫，日前在台北有大師班、演出及會後簽名等行程，其中在大師班與會後簽名行程，席夫全程戴口罩，讓觀眾與學生、家長心安。

邀請席夫來台的鋼琴家陳冠宇表示，防疫當前，健康優先，「我的直覺告訴我，歐美人士不習慣戴口罩，在席夫來台之前，我先寫信要求席夫、隨行調音師、調音師太太在入境時，務必要配合台灣防疫措施，全程戴口罩，保護自己也保護他人。」

席夫在1968年贏得匈牙利電視台青年演奏家大賽首獎、1975年拿下里茲鋼琴大賽第三名，這些獎項，為他打開國際知名度。他是巴哈專家，曾多次錄製《平均律》、《郭德堡變奏曲》，此外，他對莫札特、貝多芬、布拉姆斯、舒伯特等人作品，也非常熟悉，1990年曾拿下葛萊美獎及留聲機大獎。

日前席夫在台灣師範大學禮堂舉辦大師班時，長達3小時多的時間，他現場示範演奏、或是站在學生身旁指導，都全程戴口罩。

席夫在記者會上，也透過陳冠宇詢問，是否需要戴口罩？但因需拍攝畫面，訪問與拍照過程沒有戴口罩，僅有台下記者全數戴口罩。同時，席夫也表示，在非常時期，他也不與記者握手，並做出拱手作揖的動作。

記者會結束時，席夫再度戴上口罩，表示「戴口罩看不見別人的唇語了，為此更要打開耳朵聆聽別人，或是用心溝通。」

(中時 )