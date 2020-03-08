無黨籍李翁月娥（左一）反應，「環保署環境事故小組台北隊」應回歸至行政院新莊聯合辦公大樓（戴上容攝）

舊蘆洲分局於921地震時結構受損，且啟用30年已老舊不堪，新北市政府2018年啟動新建多功能辦公大樓工程，除警用蘆洲分局外，另結合休憩空間、大禮堂、健身房以及停車場，工程預計明年三月啟用。新北市長侯友宜8日前往視察，針對各樓層用途表達意見。

侯友宜8日上午前往蘆洲長興路視察，民代李翁月娥、王威元、陳啟能、李坤城等人也到場。侯友宜聽取簡報後，針對「環保署環境事故小組台北隊」，竟佔和民眾密切接觸的一樓三分之一空間提出疑問。

無黨籍李翁月娥反應，日前已反應「環保署環境事故小組台北隊」不該進駐新大樓，因其業務性質以文書為主，應回歸至行政院新莊聯合辦公大樓，一樓空間應留給更需要的外勤單位如偵查隊、警備隊使用，蘆洲分局長李忠萍回應，將與環保署開會協調，侯友宜最後拜託綠營民代多幫忙向中央反應。

侯友宜指出，蘆洲分局負責三大轄區蘆洲、五股、八里32萬民眾安全，大樓啟用後，能讓同仁有更完善的辦公環境；新廳舍備勤室原規畫34間備勤室，空間應可縮減，有餘裕可作為社會住宅，四樓的禮堂、羽球場等也該開放民眾共享。

新建工程處長祝惠美表示，新廳舍為地下2層、地上7層建築，空間為舊廳舍的2.5倍，1樓為三民派出所、交通裁決所以及環保署環境事故小組台北隊，2至7層樓則為分局各單位辦公室及休憩空間。目前結構體已完成，正進行室內裝修和機電管線配設工程，預計今年底可以全部完工，總經費約4.8億。

(中時 )