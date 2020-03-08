鋼琴家邁可森（Maksim）睽違4年，原定9日來台演出，首站於台北國家音樂廳舉行「2020邁可森克羅埃西亞狂想音樂會」門票雖完售，但因為新冠肺炎疫情，以及日前確診的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）曾在同場地演出，目前該場地從6日閉館消毒，主辦單位於今（8日）忍痛宣布邁可森台北、高雄、台中3場演出全數延期。

主辦單位「好滿意音樂」表示，「邁可森對於本次音樂會非常地重視，也一直期待著回到他所喜愛的台灣與支持他的樂迷們見面。對於本次音樂會必須延期一事，雖然感到難過，但是與我司立場一致，認為觀眾的健康應該擺在第一位。」

目前活動延期檔期尚未明朗，不過主辦單位已與邁可森取得未來的演出檔期，目前與各場館緊密聯繫排檔事宜，希望本月底公告最新巡演時間，而目前民眾所持有的票券仍屬有效，待最新巡演時間後公告換票辦法。如已購票觀眾發現延期後的日期無法前往，主辦單位也將提供相關退票服務。

(中時 )