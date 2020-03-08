新生代演員徐鈞浩日前接受聲音直播平台「Wave」的訪問，他自曝不久前在颱風天學潛水，又在寒流時拍攝潛水戲，感受到生死一瞬間：「當下真的覺得生命到這了。」因在直播節目獲得粉絲熱烈迴響，徐鈞浩也受「Wave」平台之邀，三月起每週一晚上10點將在「Wave」轉戰主持。

徐鈞浩平時熱愛挑戰，攀岩、潛水樣樣來，也因為學了潛水才有機會接到新戲演出。他透露去年意外聽了潛水講座，深深吸引，立刻報名考潛水執照，沒想到遇上颱風來襲，課程濃縮成兩天，他在兩天內順利考到執照，他笑說：「馬上考執照聽起來很瘋狂，但真的很剛好就有潛水員角色找上門，如果當初沒做也沒有現在的機會。」

徐鈞浩的潛水路多災多難，考執照時遇上颱風，正式拍攝時又碰到寒流，他說：「當天只有8度，我泡在海裡面，腳完全不能動。」當時海流大，徐鈞浩越漂越遠，一旁還有教練拿著泳圈隨時準備搶救，他笑說：「那時真的覺得生命到這了！」但回想整個過程，他還是覺得相當刺激。

徐鈞浩拍攝潛水戲又遇上寒流。（圖／齊心娛樂提供）

熱愛演戲也熱愛講話，徐鈞浩說最想挑戰律師角色跟人辯論，雖然還沒有律師劇找上門，聲音直播平台「Wave」率先邀請他主持，即將在三月的每週一晚上10點直播和觀眾互動，他說：「選擇週一希望能療癒大家，不要有憂鬱的藍色星期一。」

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(中時電子報)