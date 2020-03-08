印度總理莫迪日前宣稱考慮3月8日不用社群媒體，答案揭曉了！莫迪把自己的帳號在婦女節的今天，一整天移交給7位有成就的女性，讓她們透過莫迪的帳號發聲。

在社群媒體擁有大批粉絲，且是全球臉書（facebook）粉絲第二多政治人物的莫迪，2日晚間突然在臉書及推特（Twitter）發文說：「本週日（3月8日），考慮不用我在臉書、推特、Instagram和Youtube等社群媒體的帳號，將會向大家報告相關進展。」此舉立刻引起外界關注，但莫迪和他的辦公室都未對外說明。

在國際婦女節的今天，答案終於揭曉。莫迪推文說，「正如同我前幾天所言，我正在停止社群媒體活動。今天一整天，7位有成就的女性透過我的社群媒體帳號，將分享她們的人生歷程，且也許與你們互動。」

莫迪還說，印度全國各地都有傑出成就的女性，這些婦女在各行各業都做得很好，她們的奮鬥和抱負激勵了數百萬人，「讓我們繼續為這些婦女的成就慶祝，且向她們學習」。

第1個透過莫迪推特帳號登入發言的是印度食物銀行（FoodBank India）創辦人莫罕多絲（Sneha Mohandoss）。她說，當她在做自己熱衷的事時，就會感到擁有力量，希望藉此激勵同胞，特別是激勵婦女們挺身而出和她攜手。

莫罕多絲又說，她和許多志工合作消滅飢餓，展開大規模的烹飪、烹飪馬拉松和提高哺育母乳的觀點等活動；因為受到母親提供食物給無家可歸者的啟發，她發起一項名為「印度食物銀行」的倡議。現在是採取行動，讓窮人擁有美好未來的時刻了。

莫迪2014年起執政之後，被批評容忍印度教民族主義激進分子迫害異教徒，宗教仇恨暴力事件激增。美國非營利組織「自由之家」（Freedom House）最新報告也批評，印度現任政府背離民主規範令人震驚，讓印度政治權利與公民自由項目分數，在25個人口最多的民主國家中降幅最大。

報告指出，印度政府透過一系列廢除穆斯林不同階層權利的政策，把印度教民族主義提高到一個新階段，威脅到這個國家的民主前途；印度2019年兩個事態發展，包括在阿薩姆省（Assam）啟動國家公民登記程序（NRC）和國會通過公民法修正案（CAA），侵蝕少數族群，尤其是穆斯林的政治權利。

尤其是德里最近出現反CAA示威演變成警民暴力事件及宗教族群衝突，讓外界憂慮CAA排除穆斯林等宗教對立政策，導致印度多元化社會變得動盪不安。

因此，當莫迪2日晚間發出考慮不用社群媒體的貼文時，有印度官員和莫迪所屬印度人民黨（BJP）工作人員曾猜測，莫迪想藉此舉表達對社群媒體被用來散布仇恨、假消息和謠言不滿，呼籲民眾在激烈對立與分裂的環境中保持冷靜。

反對黨領袖則呼籲，莫迪應督促那些經常在社群媒體散布宗教對立與仇恨觀點的支持者，一起不用社群帳號。

(中央社)