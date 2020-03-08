福建省泉州市鯉城區常泰街道欣佳快捷酒店7日晚間發生崩塌事故，約有70人被埋，震驚當地社會。截至8日上午11時30分，現場搜救出受困人員43人（其中6人救出時無生命體徵），1人身體無礙未送醫，送醫治療的有36人（不含自行逃生人員中送醫的8人），其中1例危重症醫治無效死亡，正在搜救的還有28人。目前，善後處置有序展開，事故原因還在進一步調查中。

新華社報導，由國務院安委辦副主任付建華會同住建部副部長易軍率領的應急部與住建部聯合工作組，於3月8日凌晨2時到達福建省泉州市欣佳酒店房屋坍塌事故現場，指導地方全力開展搶險救援工作。

工作組到達現場後，立即與福建省省長唐登傑、副省長張志南、李德金以及有關部門官員了解救援情況和部分搜救作業點，並召開現場會議，要求統籌做好搶險救援和疫情防控工作；不惜一切代價全力做好傷員救治；嚴肅事故調查處理，依法嚴格追責。

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