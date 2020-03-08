今年1月21日調查局與美國移民及海關執法局（ICE）成功聯手，將潤寅集團詐貸案主嫌楊文虎緝捕回台後，在今（8）日凌晨5時許，調查局再度將楊嫌妻子王音之自美國洛杉磯成功緝返台灣，王音之面對媒體提問僅表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣」，隨即遭押解至台北地檢署歸案，檢方訊後將可能向法院聲請羈押。

楊文虎、王音之夫婦同為潤寅集團負責人，兩人在2011年1月到2019年5月間，長期偽造不實應收帳款，並向星展銀行等9間金融機構詐貸近386億元，涉嫌《違反銀行法》、《洗錢防制法》、《商業會計法》，經調查局北部地區機動工作站移送，楊氏夫婦被具體求處30年徒刑後，隨即逃往美國，繼楊文虎在今年1月被押回台後，王音之也在今天押解回台。

王音之在美國執法人員押解下，搭乘華航CI07班機，於今日清晨抵台，並隨即由調查人員帶回台北地檢署歸案，面對媒體提問，王女僅表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣。」據了解，檢方仍在訊問中，稍晚將聲請羈押王音之。

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(中時電子報)