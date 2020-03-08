基隆郵差阿明與妻子阿芳結婚10餘年，育有1雙兒女，卻在阿芳手機發現她跟男同事的接吻、裸照，還有「芳～～想妳」、「真的好想過去抱抱妳」等親密訊息，赫然發現自己戴了綠帽。阿明為家庭完整選擇原諒，但阿芳又被逮到跟同事上摩鐵，阿明痛下決心離婚並提告。基隆地院審理後，判偷吃男女得賠綠帽郵差20萬元。可上訴。

判決書指出，阿明與妻子阿芳於2002年結婚，育有1雙兒女。阿明在前年5月間，發現阿芳手機內有與公司男同事小莊的親吻、裸照，還有親密訊息如「芳～～想妳」、「可以接受我的愛嗎 我會給妳安全感」、「芳寶貝 對不起 我真的好想過去抱抱妳」、「芳～我們一起睡 抱抱」、「好唷～我們一起睡！」等語。

雖然得知被結婚10多年妻子背叛，猶如晴天霹靂，但阿明為了家庭完整，選擇原諒；豈料阿芳仍繼續與小莊交往，7月跑去摩鐵被逮到。阿明與阿芳於2018年11月離婚，阿明並提出民事求償。

阿芳辯稱跟小莊去摩鐵是為了手機充電跟吃東西，但基隆地院審理認為，基隆市可供飲食及充電之公共場所所在多有，汽車旅館顯非提供飲食及充電之通常處所，認定2人共同侵害配偶權，應連帶賠償阿明20萬元。

(中時電子報)