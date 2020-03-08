UFC世界草量級冠軍張偉麗8日在美國賭城的UFC 248衛冕成功，她打敗了強悍的波蘭挑戰者耶德列奇柯(Joanna Jedrzejczyk)。耶德列奇柯曾在賽前貼圖嘲笑新冠肺炎，雖然她後來道歉，張偉麗仍用拳頭出了一口氣。
撇開賽前的口水戰，這場比賽打得驚天動地。兩人打完5回合25分鐘，張偉麗以2-1判定些微勝出，官方盛讚這場是史上最棒的一場女子格鬥賽，雙方展現了無與倫比的技巧與鬥志。耶德列奇柯比賽中途轉成左拳架式，一度攻破張的防禦，張在最後兩回合及時調整回來。兩人打到結束時都鼻青臉腫，鮮血直流但沒有一方退縮。
耶德列奇柯曾是草量級統治者，也是張偉麗拿下冠軍以來的首次考驗。她發揮綽號「麥格農手槍」(因為拳頭很重)的威力，在近身戰威脅耶德列奇柯，並在最後加強防禦守住勝果。此日正好是3月8日(美國時間7日)婦女節。
張偉麗曾受新冠疫情影響，差點無法入境美國，靠著相識議員的疏通順利成行。賽後張偉麗沒有再悉落對手，她表示：「我不想說垃圾話，我們應該給孩子做個好榜樣，我們都是冠軍，不是暴君。」
(中時電子報)
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