國美館「感官瑜珈」展場，圖為藝術家彼得‧德庫佩瑞的作品。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

國立台灣美術館推出「感官瑜珈」展覽，展出以感官體驗或探索感官、覺知的藝術創作，安排觀眾與藝術家、作品進行互動。國美館館長林志明表示，當代藝術創作強調美術館的表演性，「感官瑜珈」展出作品涉及視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等五感及潛在意識運用，以不同的感覺管道傳達作品的意念。

「感官瑜珈」展覽策展人林曉瑜認為瑜珈與藝術的共同點在於鍛鍊心智與感知，他有感於現代人接收大量資訊讓五感逐漸麻木，希望「感官瑜珈」展出引領觀眾達成自我對感官與覺知敏銳的內在觀察。

國美館指出，「感官瑜珈」展覽除運用五感，部分作品推出表演性及互動性，規劃系列展演活動及工作坊，由藝術家進行表演或邀請觀眾參與，成為創作的一部份，即日起展出至6月7日。

「感官瑜珈」展覽邀請陳小曼、程仁珮等8組藝術家展出，國美館並規劃13場次活動，包含參展藝術家林人中「看不見的肖像」現場創作、陳小曼〈Table for Miss A〉失序飲食展演計畫、lololol帶領的「未來道」：實景遊園、《3C形意拳》開發工作坊及程仁珮以香料及食物為主題的工作坊等。

(中時 )