豪華郵輪「至尊公主號」停泊在美國加州舊金山外海接受武漢肺炎檢疫，船上許多乘客今天表達內心不安情緒，還有一名癌症患者擔心來不及回家展開預計9日開始的化療療程。

受困至尊公主號（Grand Princess）的60歲乘客柯斯托（Kari Kolstoe）告訴美國有線電視新聞網（CNN），她罹患第4期神經內分泌癌（neuroendocrine cancer），「目前健康情況十分脆弱。」

她表示：「如果我沒有2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），狀況必須儘快確定，而不是繼續拖下去。日復一日爭執該做什麼、程序是什麼，我的癌細胞都在擴大。」

她和丈夫保羅（Paul）計劃這趟旅程近兩年時間，儘管18個月前確診罹癌，在縝密考慮下仍按計畫搭郵輪暢遊夏威夷。

當夫妻倆本月4日從艙房門縫中收到船隻須停泊檢疫的通知時，她說：「腦海第一個念頭是，老天，我們趕不回去了。」

負責統籌全美防疫工作的副總統彭斯（Mike Pence）昨天在記者會上表示，目前船上有46人受檢，21人呈陽性反應，24人陰性，1人結果無法判讀。而21起確診病例中，19人為船組員，2人為乘客。

彭斯今天沒有指出至尊公主號何時會靠岸，只說時間點會落在週末。彭斯並表示，所有3533名乘客和船組員都必須接受採檢，若有必要將進行隔離。

武漢肺炎蔓延全美30州，造成至少19人死亡，超過400人確診，且每天都新增10多起病例。

至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥，21日郵輪返回舊金山，之後展開新的旅程前往夏威夷；一位71歲男性乘客從至尊公主號舊金山往返墨西哥的旅程返家後，於3月4日病逝，成為加州武漢肺炎死亡首例。至尊公主號於是提前返回母港舊金山，5日起困在舊金山外海。

公主遊輪公司（Princess Cruises）執行長史瓦（Jan Swartz）表示，公司正等待聯邦政府、州政府和地方官員的決定，看至尊公主號今天能否結束14天的夏威夷行程，停靠舊金山。他說：「我們優先要務是讓賓客和船組員盡快下船。」

63歲乘客萊特（Carolyn Wright）告訴法新社，船上似乎沒有人恐慌，但擔心和挫折情緒有愈來愈高。

她說，與她同行的友人有慢性阻塞性肺病（COPD），因此「十分擔心武漢肺炎病毒」。她說：「目前我們情況都好，希望能一直保持下去。」

她說，最糟糕的部分在於得不到任何訊息，「都3天了，我們至少應該有個時間表」。

(中央社)