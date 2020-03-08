指揮中心今天辦理抽籤，一一唱名記者上台抽梅花座的固定坐位。鄭郁蓁攝影

日前一名澳籍音樂家在境外確診新冠肺炎，但在確診前先前來台舉辦音樂會，並先後舉辦記者會還有安排專訪，導致有7名記者也必須隔離。因此，每天記者會都有高達180名媒體工作者出席的中央流行疫情指揮中心，今天也宣布限制媒體採訪數量，每家媒體限一名文字記者配一名攝影記者，固定座位，採梅花座，不但規定事前必須提出訪綱，且會後也不可堵訪。

指揮中心今天發布記者會辦理調整方案，指揮中心表示，因應新冠肺炎疫情，目前每天召開1至3場記者會，每場參與人數約有120至150人，最多達180人。

因新冠肺炎具有高度風險傳播，考量一旦出現疑似個案，可能會直接影響指揮中心對外新聞發布工作，因此實施「媒體採訪人數減半」方案。

指揮中心表示，以目前大禮堂48坪，現行參加記者會人數約150人，大禮堂每坪約站3.1人，裁減成媒體人數64人、外媒保留4人，每坪約站1.8人。並於今天下午1時舉行媒體座位抽籤，歷時將近40分鐘。

除了人數減半，指揮中心也將縮短記者會時間及變更媒體提問方式，包含記者會前，必須事先提供訪綱、不得詢問重複問題；且記者不可堵訪，以保持距離。而有呼吸道症狀的記者必須使用口罩，發燒的媒體則禁止參加記者會。

不過現場立刻遭媒體質疑，先提供訪綱，難道是要審查言論嗎？且重複問題是因指揮中心往往未正面回覆，並以A答Ｂ，而堵訪才有辦法了解更多新聞細節並釐清疑問，各項限制有傷害新聞自由之虞。指揮中心回應表示，會再研議是否公布訪綱，至於長官要怎麼回覆，仍視現場狀況。

(中時 )