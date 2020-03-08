勞工局將印有雙語防疫資訊的海報、宣導DM等，採多管齊下宣導防疫資訊，守護移工健康。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

全球新冠肺炎疫情蔓延，為讓在台工作的國際移工也能正確得知我國防疫資訊，台中市政府8日率隊走訪台中火車站周邊、公車站、站前商圈等大眾運輸熱點及國際移工聚集處，採走動式防疫關懷宣導。勞工局長吳威志說，後續將前往東協廣場、綠川區域、台中公園等地訪視宣導，一起守護移工健康。

吳威志指出，台中市29區全人口281萬餘人、移工10萬9000多人，都是全國第二多；因國際移工取得防疫資訊相對不易，市長盧秀燕要求組成「跨機關勞工健康防疫關懷小組」，讓國際移工在台也能安心生活，全民共同防疫。

勞工局8日邀集交通局、經濟發展局、建設局、水利局及台鐵台中運務段等機關，在移工來源國雙語人員協助下，帶著印有中越、中印、中泰及中英雙語版本的「保護自己也保護他人，協助防疫可以怎麼做」及「1922防疫專線與1955勞工諮詢申訴專線」手持牌宣導。

吳威志說，勞工局以移工母國語言標示定期量體溫、減少觸摸眼口鼻、勤洗手等防疫觀念，從台中火車站出發沿路宣導，簡單醒目圖示讓人一目了然。平時藉由例行性訪查及台中市就業服務商業同業公會協助，將印有雙語防疫資訊的海報、宣導DM，帶到工廠、移工住宿地及聘有家庭看護工雇主家宣導。

吳威志強調，該局還運用移工群組、網路平台、母國駐台辦事處等管道，並提供台中清真寺、天主教台中教區聖母堂等宗教場所防疫宣傳海報，多管齊下宣導防疫資訊，守護移工健康。

吳威志呼籲，防疫期間為了維護你我健康，民眾應落實勤洗手、如有發燒或咳嗽等症狀，要立即就醫。通報疫情或是防疫相關問題，可撥打1922防疫專線；如有防疫假工作權益等疑義，可撥打1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。

(中時 )