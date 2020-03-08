今日228新書發表會政大文學院長薛化元。 (吳家豪攝)

今日228新書發表會促轉會主委楊翠。 (吳家豪攝)

228事件紀念基金會今日於228國家紀念館召開「228事件真相與轉型正義報告」新書發表會。國史館長陳儀深表示，在轉型正義上，國民黨應該要去認養該負起的責任。

今日到場出席者，除陳儀深外，包括促轉會主委楊翠、中研院近代史所副研究員許文堂、靜宜大學通識教育中心教授蘇瑤崇、國史館主祕黎中光、修纂處協修吳俊瑩、纂修歐素瑛、中研院台史所助研究員林正慧、師大公教系副教授劉恆妏、台教大台文所教授何義麟、政大文學院長薛化元等人。

楊翠表示，228事件已經超過70年，許多受難者家屬還在等待一個真相，希望我們可以誠懇面對過去，才可以走向未來。

薛化元表示，當年行政院的228調查小組在調查真相時，一直苦於資料不足，從2006至今，又有更多資料被調查發現。而今天的公布的報告資料，只是階段性的文獻，未來還會有更多資料被挖掘出來。

陳儀深表示，228事件後，台灣進入白色恐怖時期，而後又接到轉型正義。而228衝突發生後，各地的處理委員會，有的主張武裝路線，有的主張和平處理。比方說嘉義仕紳潘木枝採和平手段，但他的兒子卻主張武力對抗。

陳儀深指出，228後帶來的恐怖，不僅是在生命上的受害，也包括自由、文化、各階級的禁錮限制、黨政軍籠罩的媒體環境及話語權等等，這都是轉型正義要去追求的司法及歷史真相。

陳儀深說，國民黨的6屆3中全會或是監察院的報告，都有在檢討當時武力統治的措施是否得當，但國民黨至今仍不願正視。國民黨應該要去認養轉型正義的責任和必要。

許文堂指出，依照國際法規範，佔領不代表擁有主權，1946年9月5日，當時台灣的仕紳就在討論台灣是否為殖民地，也對當時台灣物資被國民黨大量輸送到中國造成的民生經濟問題感到痛苦。

蘇瑤崇表示，過去的說法是，當時陳儀手中的兵力不多，沒辦法被動管制，只能主動鎮壓，但其實調查發現，當時陳儀其實有1萬多名兵力，且打從一開始就打算要鎮壓。

蘇瑤崇指出，當時軍人屠殺手無寸鐵的百姓，但並沒有上級的指令，也沒有收到命令，是一種違法的行為。而蔣介石事後得知，不但縱容、放任，還獎勵鎮壓，等於是同謀及共犯。

(中時 )