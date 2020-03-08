淡水警動員取締，攔下30人共25輛機車（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市淡水區8日清晨於沙崙海邊和淡海新市鎮一帶，再度出現大量「噪音車」集體夜遊，居民睡夢中被吵醒氣憤報案，更有千人在臉書社團集體簽到投訴，希望侯友宜解決，淡水警全體動員取締，攔下30人共25輛機車，開出32張罰單，其中6人依公共危險罪嫌移送法辦。

8日清晨4時許，淡水區沙崙海邊、濱海路3段等處，出現大群機車傳出巨大噪音，居民被吵得受不了拿起手機錄影，隨後在臉書社團發起聯合簽到，欲投訴至市長信箱，短短四個小時約有1500個怒表情貼。

淡水警分局獲報後，動員18名組合警力展開圍捕， 4時27分在淡水老街中正路與文化路口，攔下機車25輛共30人，經查青少年多來自桃園地區，年紀從15歲到22歲，許多根本無照、甚至用口罩遮蔽車牌逃避取締。

警方共舉發無照駕駛6件、擅自變更車體19件、危險駕駛5件、遮蔽號牌1件、行駛報廢車輛1件，總計32張罰單，其中6人被蒐證，涉嫌飆車競速危險駕駛，依公共危險罪嫌移送法辦，另2人涉嫌懸掛失竊車牌，依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時 )