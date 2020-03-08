新北市警局今（8日）婦幼節在臉書專頁推出婦幼安全宣導微電影，透過生活化街訪路人及幽默詼諧的拍攝手法，進一步貼近民眾角度，宣導婦女自我保護觀念，影片中還示範簡易健身教學以及抽獎活動，鼓勵女性朋友在工作、家務忙碌之餘，也要多運動才能更健康。

警察局長陳檡文表示，現代婦女除了在職場上要獨當一面之外，還要扮演人妻、人母、媳婦的多重角色，我們努力打造友善、性別平等的職場環境，肯定每一位女性同仁在工作上的表現，並重視女性的需求與權利，也希望男性同仁們記得感謝家中女眷的辛勞，讓她們感受到尊重與珍視。

婦幼保護Ready Go 新北警微電影宣導（新北警分局提供）

此外，陳檡文也鼓勵女性同仁在生活忙碌之餘，要保持運動習慣，婦幼安全影片同時附上了簡易健身教學，在防疫期間，大家待在家中的時間增加，在家簡易運動，增強抵抗力，才是健康最好的保護罩。

市警局表示，凡在新北市警局粉絲專頁觀看婦幼安全結合健身宣導影片，並在留言區留言、tag好友及公開分享臉書，就有機會獲得38好禮多重獎項，獎項包含3個瑞典名牌Kanken新潮後背包及8組Reebok健身彈力帶。

(中時 )