今年球季轉戰老虎的台灣投手江少慶，獲邀大聯盟春訓，不過因前陣子背部不適，直到6日才正式登板，飆出158公里速球讓總教練加登海爾（Ron Gardenhire）直呼，「我被球探報告騙了！」

美媒《底特律新聞報》特地介紹這名來自台灣的投手，寫道26歲的江少慶過去在印地安人體系待了8年，過去2年都從3A起步，而原本球探報告認為他的球速僅有90-95英里（144-152公里），不過顯然報告並不準確，江少慶在老虎初登板就投出98英里速球（約158公里），均速也有96-97英里。

「我不知道他有這種球速，」老虎總教練加登海爾表示，「我以為他大約在95英里左右，直到我看到測速槍，這太讓人印象深刻了，他同時也有出色的變化球。」加登海爾更說，「我們等他整個春訓，不過表現真的是意料之外！」

加登海爾表示，雖然江少慶大機率是從3A起步，不過他的定位尚未討論，「很難說他未來會如何，我們還不了解他，我甚至沒看過他丟牛棚，這真的很驚喜。」

(中時 )