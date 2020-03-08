韓國確診7134例 新天地教會4482例、佔62.8％ 16:132020/03/08 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國街道旁店家戴口罩進行清潔。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續在韓國蔓延，韓國今（8）日上午通報新增93起新冠肺炎確診病例，目前韓國境內累積確診達7134例，其中79.4%屬於集體感染。 根據《韓聯社》報導，韓國今天上午通報新增93起新冠肺炎確診病例，目前韓國境內累積確診達7134例。韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬8日在記者會上表示，與新天地教會的相關感染病例為4482例，占整體確診人數的62.8%。 而大邱市和慶尚北道地區的確診病例6462例，占整體的90%。其中，大邱5381例，慶北1081例。 (中時電子報) #韓國 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 健康險早保早安心 04:102020/03/04 投資理財 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 疫情蔓延擔心醫療保障不足 台壽現保免等待期 14:042020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 國際熱門新聞 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 尼羅河郵輪確診12例 埃及政府控：病源是台籍客 - 國際 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 影》封鎖14省！義1600萬人被隔離 米蘭爆逃難潮 - 國際 危險！陸研究：全球每19天新冠確診增加10倍 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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