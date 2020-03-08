新冠肺炎疫情持續在韓國蔓延，韓國今（8）日上午通報新增93起新冠肺炎確診病例，目前韓國境內累積確診達7134例，其中79.4%屬於集體感染。

根據《韓聯社》報導，韓國今天上午通報新增93起新冠肺炎確診病例，目前韓國境內累積確診達7134例。韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬8日在記者會上表示，與新天地教會的相關感染病例為4482例，占整體確診人數的62.8%。

而大邱市和慶尚北道地區的確診病例6462例，占整體的90%。其中，大邱5381例，慶北1081例。

(中時電子報)