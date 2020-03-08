國內北部某醫院日前爆發新冠肺炎的院內群聚感染，其中三名護理人員不幸確診，衛福部長陳時中今天證實，這3名護理人員確定可領取新台幣35萬元的補助。

過去SARS時期曾爆發多起院內感染事件，而和平醫院封院的慘痛教訓更是今天防疫新冠肺炎的借鏡，政府在SARS過後修訂《執行第五類傳染病防治工作至傷病或死亡補助辦法》，明訂因感染第五類法定傳染病至傷病者可補助35萬元，致身心障礙者依程度可獲265萬至1000萬元補助，因感染第五類傳染病致死亡者，則給予1000萬元補助。

指揮中心表示，案24、案34在北部同一間醫院確診新冠肺炎，其中案34延伸出3名醫護人員的感染，防疫指揮官陳時中宣布，這3名醫護人員皆可依法獲得35萬元的補助。

衛福部醫事司長石崇良補充，根據《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》，因第五類法定傳染病至傷病者可補助35萬元，致輕度身心障礙者可獲265萬元、中度者可獲500萬元、重度與死亡者可獲1000萬補助，補助對象包含公、私立醫療機構的第五類傳染病防治人員，因此案35的清潔工也可獲得35萬元的補助。

(中時 )