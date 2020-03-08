澳洲音樂家染疫確診，也連帶影響許多音樂、表演團體。原訂於8日返台的歌仔戲國寶廖瓊枝，因為班機上有曾與澳洲音樂家在2日赴澳時同班機的旅行團，目前決定延後返台時間，改為搭11日的班機返台。廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事柯銘峰表示，目前在澳洲的三天食宿，國立傳統藝術中心已承諾會負擔相關經費，也在長榮航空協助下順利改班機，劇團團員改機票的費用，則由基金會負擔。

廖瓊枝與薪傳歌仔戲團此次赴澳洲，是因為受邀參與2020澳洲布里斯本國際藝術節，原本預定8日返國，但日前知曉，返台的同班機上，剛好有曾與澳洲音樂家2日赴澳時同班機的旅行團團員。

柯銘峰表示，昨天在廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事群組內討論後，劇團半夜決定改機票，「雖然延後三天回台，但由於這段時間劇團許多演出早已取消，本來就是『無薪』狀態，所以延後回台影響不大。」

根據國際做法，飛機上若有搭乘確診旅客，按規定其座位的前兩排、後兩排的旅客，才會接到居家隔離通知。但雖然音樂家坐在商務艙，旅行團坐在經濟艙，有一段距離，但薪傳歌仔戲團考量廖瓊枝已85歲高齡，為避免萬一，還是決定延期，錯開班機。

(中時 )