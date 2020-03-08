白嘉莉（右）送給柯文哲自己的作品。（粘耿豪攝）

「最美麗的主持人」白嘉莉在台北社教館舉行畫展「另一個春天」，繽紛的顏色與細膩的線條相當引人入勝，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤8日下午到場欣賞，柯文哲驚訝誇讚，「我蠻驚訝的，以前只知道她會唱歌、會主持節目，不曉得她繪畫的本領還蠻高的！」

柯文哲給予很好的評價，讚白嘉莉畫魚最佳，受訪忍不住分析起來，「她畫魚的系列，人家說畫圖要有系列，她魚的系列很好，那個魚難在那裡？要一筆畫完，手會抖，那個線條要順不容易。」對於柯文哲的評價，白嘉莉既高興又覺得榮幸，更現場送自己的作品給對方，「柯市長看我的畫很專心，他說我這一筆一筆的，手一定要很穩，他說外科醫生的手開刀也講求穩，因為他是醫生，所以會這樣聯想。」

白嘉莉提及自己民國66年嫁去印尼以後，媽媽鼓勵她，要女兒放下過去螢光幕的光環開始畫畫，找一個自己的嗜好，而過去她訪問知名畫家張大千，對方也鼓勵她畫畫修身養性，她笑稱，「我可以說是聽媽媽話的孩子，我們說聽媽媽話的孩子有糖吃，這個糖是人間美味，柯市長也是聽媽媽話的孩子。」

值得一提的是，白嘉莉畫展「另一個春天」吸引不少名人造訪，吳敦義7日也到場參觀，對於自己的畫作可以得到許多人的喜愛，白嘉莉也開心回應，「其實馬總統（馬英九）來也很驚奇，昨天吳副總統（吳敦義）來也是一樣，他們都覺得很驚奇，我每一年都把畫作印成月曆，這些都是我親筆畫作。」

現在正值新冠肺炎疫情緊張之際，白嘉莉表示：「現在正是疫情時，還有這麼多愛護我的粉絲，大家到現場給我許多鼓勵，台灣最有名的就是人情味，非常謝謝大家，這個畫展對我來說，就是一個感恩的畫展。」她也透露很多粉絲想蒐藏自己的畫作，目前已經在構思下一個創作，她謙虛的說：「我不是畫家，只是把我的內心色彩用顏色、顏料表現出來。」

(中時 )