中央流行疫情指揮中心8日針對，第案39為杜拜埃及旅遊返台確診的患者，國際媒體報導此案為感染源，指揮中心由台大葉秀慧（右一）教授團隊以基因序列分析駁斥，強調此案所感染的是來自歐洲之病毒株。

(中時 )

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