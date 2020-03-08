新冠肺炎疫情在全球蔓延，多國確診病例不斷攀升，但最早開始爆發疫情的中國，近日新增確診病例大減，引起外界質疑數據是否準確。對此，曾在疫情期間訪問中國的世衛專家組組長艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，中國並沒有任何操縱數據的跡象。

紐約時報報導，艾爾沃德表示，疫情峰值時，中國每天有4.6萬人要求做檢測；當專家小組離開時，變成每天1.3萬人，醫院都有空病床。他強調，中國並沒有任何操縱數據的跡象，迅速爆發的疫情已經穩定下來，而且降溫速度比預期要快。粗略計算，有數十萬中國人因為嚴厲應對措施，而免於患上新冠肺炎。

他認為，中國的抗疫方式可以被複製，但這需要速度、資金、想像力和政治勇氣。艾爾沃德提及中國的其他防控措施，如：居家隔離、封城、關閉學校等做法。此外，中國也管理大量數據，試圖追蹤7萬個病例的所有聯繫人，利用微博、騰訊和微信向所有用戶提供準確的信息。

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