受新冠肺炎疫情和農歷新年假期延長等因素影響，中國大陸2020年前兩個月的外貿進出口下降。據大陸海關統計，按美元計算，大陸今年前兩個月進出口總值5,919.9億美元，年減11％。其中，出口2,924.5億美元，年減17.2％；進口2,995.4億美元，年減4％

中國海關指出，中國對歐盟、美國和日本進出口下降。中美貿易總值為人民幣（下同）4,225億元，年減19.6％，佔外貿總值的10.2％，對美國出口3,001億元，下降26.5％；自美國進口1,224億元，增長4.3 ％；對美貿易順差1,777億元，收窄38.9％。

中國與歐盟貿易總值為5,574.2億元，年減14.2％；對歐盟出口3,160.6億元，年減17.1％；自歐盟進口2,413.6億元，年減9.9％。另中日貿易總值為2,749.5億元，年減15.3％；對日本出口1,187.4億元，年減23.3％；自日本進口1,562.1億元，年減8％。

此外，中國對東協、「一帶一路」沿線國家進出口逆勢增長。2020年前兩個月，中國與東協貿易總值5,941.1億元，年增2％；對東協出口3,090.8億元，年減3.6％；自東協進口2,850.3億元，年增9％。同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口1.31兆元，年增1.8％。

海關總署表示，中國前兩個月進口輕微下降，疫情對進口的影響尚不明顯。疫情短期對外貿進出口造成一定衝擊，企業積極談判適當延長訂單交付期、加班完成訂單任務。相關部門也陸續推出支持企業渡難關的一系列政策措施，並全力支持外貿企業復工復產和外貿穩增長。

(工商 )