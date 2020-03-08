大陸媒體引述富士康鄭州科技園官方微博消息報導，自2月10日獲批復工復產後，富士康鄭州園區目前復產率已超過80％，生產秩序已基本恢復正常。

截至3月6日，富士康河南各廠區到崗總人數規模已達18萬，復工復產率超過80％。目前，公司多數供應商復工復產率也達到80％以上，可以滿足對鄭州園區的正常供貨。

(工商 )