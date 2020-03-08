富士康鄭州園區復產率超過80％ 16:422020/03/08 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸媒體引述富士康鄭州科技園官方微博消息報導，自2月10日獲批復工復產後，富士康鄭州園區目前復產率已超過80％，生產秩序已基本恢復正常。 截至3月6日，富士康河南各廠區到崗總人數規模已達18萬，復工復產率超過80％。目前，公司多數供應商復工復產率也達到80％以上，可以滿足對鄭州園區的正常供貨。 (工商 ) #復產 #鄭州 #富士康 #園區 #復工 也許您會感興趣 推薦閱讀 風箏線割喉 鐵道園區加強宣導不禁止 04:102020/03/04 地方新聞 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 11:112020/03/04 財經 習近平：釋放消費動能 把復工復產與擴大內需相結合 22:242020/03/04 兩岸 湖北重災 全球汽車供應鏈亂套 04:102020/03/05 財經要聞 習：力保龍頭企業復產 04:102020/03/05 全球財經 智伸科 全年營收拚高 04:102020/03/05 證券．權證 百度搜索大數據 金融業復工率第一 15:152020/03/05 財經 陸復工率逼近8成 IMF按讚 04:092020/03/06 焦點新聞 昆山加速復工 先挺年產值逾10億人民幣大戶 04:092020/03/06 財經要聞 陸物流業復工逾六成 業者盼紓困 04:092020/03/07 全球財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 不忍了！沙國出驚人絕招 油價爆恐怖下場 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆俄國驚天陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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