新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，今天雖然沒有確診案例，但國際情況很緊張，已經有94個國家都有確診個案，且到處都有，看起來會持續外擴，國人非必要「國際移動」，不要往更危險的地方去。

陳時中表示，目前除了大陸以外，歐洲也有9365位確診者，中東部分也有6721人，台灣的國際排名「落後到」第30名，有29個國家或是區域比我們危險很多，台灣相對安全，大家沒必要的話，不要往更危險的地方去。

(中時 )