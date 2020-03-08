新冠確診排名台灣掉到30 陳時中：台灣很安全盡量少出國 16:422020/03/08 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國際上台灣排名30，相對安全，沒有必要就不要往更危險地方去。（摘自中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，今天雖然沒有確診案例，但國際情況很緊張，已經有94個國家都有確診個案，且到處都有，看起來會持續外擴，國人非必要「國際移動」，不要往更危險的地方去。 陳時中表示，目前除了大陸以外，歐洲也有9365位確診者，中東部分也有6721人，台灣的國際排名「落後到」第30名，有29個國家或是區域比我們危險很多，台灣相對安全，大家沒必要的話，不要往更危險的地方去。 (中時 ) #台灣 #危險 #國際 #新冠 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 中鏢新冠肺炎等於判死刑？ 專家：「這些人」得流感更要命 14:462020/03/04 國際 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 陸韓研製疫苗 取得重大進展 04:102020/03/05 國際大事 謠傳SARS死上百人 新北男子遭送辦 17:262020/03/06 社會 沈榮津：新冠肺炎快篩試劑還要半年才能上路 19:322020/03/06 政治 疫情來襲 北市酒駕執法不打烊 12:032020/03/07 社會 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 4陸客吃退燒藥搭機成境外移入確診病例 北京警方立案偵查 22:472020/03/07 兩岸 生活熱門新聞 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 獨家》劉真心臟移植順位已大幅往後 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 去好市多買「京醬披薩」 一看成品他崩潰：根本黑暗料理 - 生活 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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