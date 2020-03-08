國民黨此次黨主席改選，由現任立委江啟臣勝出，前台北市長郝龍斌宣布敗選，他的昔日秘書、現台北市議員游淑慧就指出，新國民黨首個重大任務，就是守住高雄好市政、期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，並由主席或秘書長親自督軍。

前副主席郝龍斌在昨7日的主席選舉中獲得3成1選票，江啟臣則以近7成票數奪下黨魁寶座，驗證世代交替呼聲，江將在9日交接上任。江啟臣強調，將盡速完備黨務人事，推動內造政黨，但不必然每個職務都由具備公職身分的人擔任。

對於江勝選，游淑慧在臉書社團「韓國瑜中華民國後援總會」發文表示，「黨內選舉已結束，高雄守護戰才重要！」，她指出「國民黨50年來最年輕的黨主席，可望帶動立法院青壯世代全面接班。這是一個轉機，也是本黨的一個考驗！」。

台北市議員游淑慧。(圖/本報資料照)

她也認為，接棒的青壯世代不是只為了「接班」，而是為了「改變」和「行動」。因此第一個行動任務，應該是協調黨內資源，反霸韓，「守住高雄好市政」。游淑慧解釋，「對於高雄好的市政、協助行銷，對於錯誤扭曲的抹黑、幫忙辯護，這是場國民黨的直轄市保衛戰」。

游淑慧最後強調，她期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內每一個發聲管道，來全力發聲。

(中時電子報)