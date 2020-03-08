方季惟將11日歡慶53歲生日，不過近來新冠肺炎肆虐，她原本只想待在家裡，預防疫情，並打算買個小蛋糕和心愛的狗狗簡單過慶祝，但仍然抵不住歌迷會熱情的邀約，7日出席了國際歌迷會為她提前舉辦的慶生會，她的妹妹也突然到場，讓她又驚又喜。

她提到妹妹常年住在恆春墾丁做生意很少回台北碰面，這次妹妹還帶來一罐獨家為姊姊秘製的辣椒醬及親手烹煮的鴨舌等魯味，妹妹表示因方季惟一個人在家，現在又要減少出門，為了方便，常常自己待在家裡煮水餃，所以她特地做了辣椒醬給姐姐。

在現場，方季惟呼籲歌迷，一定要做好自身的防護，勤洗手，多做運動、養成良好衞生習慣更要保重管理好自己，許願：「祈禱疫情能夠趕快過去，除了感謝所有防疫第一線的工作人員，也祝福每個人都能平安健康。」

原本有些新加坡、馬來西亞、印尼、香港的歌迷還是想來台北參加慶生會，後來考量為了保護大家，所以只好暫時放棄這次台北聚會，不過當天還是有來自新加坡、馬來西亞的粉絲，堅持要維持這十幾年來的不間斷的活動，讓方季惟即感動又心疼。而方季惟年初原本計劃將於母親節再舉辦個人演唱會，但也因疫情關係延後舉辦。方季惟正與經紀人積極的著手準備規劃新的音樂作品、以及新書的出版。

方季惟歡慶生日，妹妹驚喜到場。（尚時代文創娛樂工作室提供）

(中時 )