網紅這群人成員「尼克」和女友Ashly2人原定於2020年2月14日情人節當天舉行婚禮，卻因新冠肺炎疫情影響，目前中港澳人士禁止入境台灣，意味著Ashly的親友無法來台參與婚禮，經過多方考量之下，2人沉重地決定取消婚禮，擇日再辦。

2人在youtube頻道拍攝一支影片，對外宣布因為新冠肺炎疫情影響，Ashly的親友都無法出席婚禮，感到相當遺憾，所以2人經過考慮還是決定取消婚禮。然而Ashly對於婚禮無法如期舉行，仍然感到心情失落，所以貼心的尼克決定將婚禮搬進家裡，就算婚禮取消，仍然要在最重要的這一天對Ashly表達愛意，說出「愛的誓言」。

尼克把婚禮搬進家裡，彌補Ashly的失落。

尼克深情告白Ashly。

尼克決定給Ashly驚喜，彌補無法舉行婚禮的遺憾，因此特別裝飾家中一番，將婚禮搬到家中，依然照著一般婚禮的進程，對彼此說出誓言，也讓Ashly相當感動。

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(中時電子報)