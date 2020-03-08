新冠肺炎疫情持續延燒，「戴口罩」成為全民裝扮，新北市立圖書館五股水碓分館歡度38婦女節，特別為婆婆媽媽們，舉辦「玩美喜閱」戶外下午茶，免費教銀髮WOMEN畫「口罩妝」，防疫老師指導長輩們正確的洗手方式，以及拿下口罩及收納的要訣，讓銀髮婆媽們可以「樂活」又美麗。

口罩戴上讓人看起來感覺沒精神，戴得時間久，有些人則會產生肌膚不適的問題。五股分館8日在圖書館旁的公園舉辦「玩美喜閱」下午茶，準備茶點、咖啡，以及適合女性閱讀的書籍外，與知名的化妝品牌合作，免費教婆婆媽媽們肌膚困擾的保養方式，以及戴口罩也能擁有好氣色的妝容，讓婆婆媽媽們抗疫的同時，也能看起來有精神。為強化銀髮長者的防疫知識，也邀請衛生所的防疫志工教導大家正確的洗手觀念，建立日常生活保健，守護銀髮長者的健康，同時美麗到老。

五股分館李宗芳主任說，高齡化社會，應更加重視與關懷中高齡婦女的身心靈健康，每個人都會變老，但在變老的過程中，我們可以選擇用更優雅從容的態度去面對它！透過此次「玩美喜閱」下午茶活動，邀銀髮WOMEN一起來免費學彩妝、閱讀交流，同時學習如何做好自我防護工作，避免病毒入侵，讓身心都能健康、美麗。

(中時 )