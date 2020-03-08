日前有學者指出，引發全世界流行的新冠病毒起源來自美國，而不是大陸武漢，對此，負責執行國內新冠肺炎病毒基因定序的國立臺灣大學醫學院教授葉秀慧指出，自去年12月到3月國際提供共190個感染源頭的病毒基因定序的「親子鑑定」，發現包含台灣四個主要病毒株在內，全世界的病毒起源是在大陸，並非美國。

潘懷宗上月27日新聞節目上，引用一篇大陸研究，講解武漢肺炎病毒的基因序列與病毒起源，這篇研究發現，美國的病毒株有ABCDE五種類型，但大陸武漢肺炎卻只有C這個類型，且美國過去有許多肺臟纖維化的死亡病例，至今未查出真正原因，因此他認為，新冠肺炎的起源其實不是大陸而是美國。

國立臺灣大學醫學院教授葉秀慧指出，目前台灣主要流行的新冠病毒共有4種病毒株，且都是來自大陸武漢，僅有第39案，有埃及杜拜旅遊史的60多歲女性是來自歐洲的病毒。

葉秀慧表示，根據目前疾管署分離2感染確診者、台大醫院分離3個感染確診者的病毒全基因分析共做了7個案例，檢體分別是來自5名國內確診患者進行全基因序列定序，其中4例來自2名病人，從中發現，台灣目前最主要的流行病毒株有4株，且都是來自大陸武漢。國內已有4個病毒主要分枝，與世界其他國家比較，都是來自大陸武漢。

而進一步比較世界其他國家也發現，L和S兩個亞型在中國疫情初期就已出現，源頭較接近中國，但最近也發現義大利地區，也陸續出現Open Reading Frame 3a、Open Reading Frame8等兩個亞型，已衍伸出歐洲地區特有的病毒分枝。

她也強調，目前全世界至今只做了190組全基因定序，因此還無法看到全貌。包含日、韓也都有看到不同的病毒分株，但可發現是來自大陸武漢。目前世界各國仍在持續上傳全基因定序的結果，但就目前的趨勢來看，病毒源頭來自大陸是較為合理。

(中時 )