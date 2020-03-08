大陸女星張天愛因主演網路劇《太子妃升職記》而爆紅成為一線巨星，然走紅後是非跟著來，整形、私生活八卦不斷，最引發話題的莫過知名微信公眾號指張天愛為討好金主穿乳環謀求上位，消息瘋傳後讓她氣炸提告，近來北京法院公開判決結果，造謠者須賠款並公開道歉。

「太子妃」張天愛被爆私生活八卦，上海看榜公司及杭州起碼公司共同經營的微信號「娛記說」，於2018年間發表了《張天愛乳環？》、《張天愛自食其果？》等多篇文章，指她演技不如人只能靠賣弄性感製造話題，且勾搭對岸王牌娛樂公司的大佬金主，「張天愛的乳環是金主讓她穿的」，還說她走紅後拉黑了以前同學，導致其團隊要找人幫澄清卻沒人要幫的處境，這等言論被張天愛的公司團隊指稱為捏造抹黑，連文章中的照片都是未經同意使用，因此提告並求償精神損害，於此事去年5月由北京法院立案。

而在此風波發生後近2年，前天(3/6)北京法院判決出爐，內容表示張天愛方面認為「娛記說」的造謠嚴重損害她的名譽，甚至讓她喪失許多演出機會，因此要求50萬元人民幣(約新台幣215萬元)經濟補償，而她2017年時曾傳出接拍一部電影1千萬人民幣(約台幣4302萬)、一部電視劇8千萬人民幣(約台幣3.4億)身價，雖數字不見得正確，然也足見她在圈內地位不低，因此求償50萬人民幣已是相當客氣，然最後法院判決結果，卻是更打折扣，僅要求造謠者賠償張天愛2.9萬人民幣(約台幣12萬)，然需要公開道歉，還她一個公道。

(中時電子報)