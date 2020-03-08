官辦熱身賽8日由樂天桃猿對戰味全龍，桃猿首局就打11人次，靠5支安打及對手失誤攻下5分奠定勝基，最後以7比3擊敗味全龍，龍隊則在熱身賽8連不勝，首場勝利尚未開張。
兩隊分別派出新洋投霸能以及蔡明憲先發，皆各投3局，不過龍隊在首局就出狀況，桃猿隊前6棒有5棒擊出安打，同時自家野手單局發生2次失誤，猿隊打了11人次、攻下5分。
味全龍經過首局亂流後，接下來4局都沒讓對手得分，尤其中繼2局的林政賢，沒被桃猿敲出任何安打、也沒送出保送。
龍隊在5局上半得分開張，郭天信與牛塏曄安打攻下首分；8局上半則在桃猿換上王躍霖後，由曾傳昇二壘打開啟攻勢，此局添得2分，不過後繼無力，無法翻盤。
最後桃猿以7比3擊敗味全龍，龍隊在官辦熱身賽一勝難求，目前已8連不勝。猿隊新洋投霸能來台首次擔任先發投手，主投3局無失分，被敲2支安打、送出3次三振。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。