官辦熱身賽8日由樂天桃猿對戰味全龍，桃猿首局就打11人次，靠5支安打及對手失誤攻下5分奠定勝基，最後以7比3擊敗味全龍，龍隊則在熱身賽8連不勝，首場勝利尚未開張。

兩隊分別派出新洋投霸能以及蔡明憲先發，皆各投3局，不過龍隊在首局就出狀況，桃猿隊前6棒有5棒擊出安打，同時自家野手單局發生2次失誤，猿隊打了11人次、攻下5分。

味全龍經過首局亂流後，接下來4局都沒讓對手得分，尤其中繼2局的林政賢，沒被桃猿敲出任何安打、也沒送出保送。

龍隊在5局上半得分開張，郭天信與牛塏曄安打攻下首分；8局上半則在桃猿換上王躍霖後，由曾傳昇二壘打開啟攻勢，此局添得2分，不過後繼無力，無法翻盤。

最後桃猿以7比3擊敗味全龍，龍隊在官辦熱身賽一勝難求，目前已8連不勝。猿隊新洋投霸能來台首次擔任先發投手，主投3局無失分，被敲2支安打、送出3次三振。

(中時 )