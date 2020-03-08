新竹縣7護理之家禁止探病 16:452020/03/08 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣衛生局8日發佈各護理之家探、陪病時間表。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣衛生局8日發佈各護理之家探、陪病時間表，芊馨園等7所護理之家禁止探訪。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真） 新竹縣衛生局要求各護理之家對訪客做好相關防疫措施。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真） 新冠肺炎疫情延燒，新竹縣除對各醫院陪病及探病人數進行限縮與管制，衛生局8日發佈各護理之家探、陪病時間表，其中芊馨園、瑪琍亞、禾韾、富林、懷恩、福韾、豫萱等7所護理之家禁止探訪。 衛生局表示，其它護理之家因應疫情發展，也規定每個訪客必需嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒、詢問旅遊史、職業別、接觸史、群聚狀況及登記，以備必要時方便釐清傳染路徑，進行接觸者調查。 縣長楊文科呼籲這段時間避免出入醫療場所和護理之家，改以視訊或通訊等方式，表達對親人的關心。 (中時 ) #新竹縣 #護理之家 #禁止探病 也許您會感興趣 推薦閱讀 垃圾何處去 竹縣焚化爐選址難 04:102020/03/04 地方新聞 桃11急診醫院 擬禁止探病 04:102020/03/04 地方新聞 關懷獨居老人 新竹縣社會處上門送口罩 11:262020/03/04 生活 大醫院開第二槍 國泰即起跟進禁止探病 16:112020/03/04 生活 竹縣尚無確診個案 副縣長：居家檢疫趴趴走定重罰 14:512020/03/05 生活 非六都第一台 新竹縣絕育專車將上路 17:302020/03/05 生活 南投縣3月9日起10家醫院禁止探病、陪病限1人 20:072020/03/06 生活 3月9日起 南投縣10醫院禁探病 陪病限1人 04:102020/03/07 地方新聞 竹縣黃花和粉色風鈴木綻放 縣長楊文科歡迎竹大家來打卡 15:292020/03/07 生活 新竹縣賞櫻地點湧人潮 09:592020/03/08 生活 生活熱門新聞 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 獨家》劉真心臟移植順位已大幅往後 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 去好市多買「京醬披薩」 一看成品他崩潰：根本黑暗料理 - 生活 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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