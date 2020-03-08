新竹縣衛生局8日發佈各護理之家探、陪病時間表，芊馨園等7所護理之家禁止探訪。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣衛生局要求各護理之家對訪客做好相關防疫措施。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情延燒，新竹縣除對各醫院陪病及探病人數進行限縮與管制，衛生局8日發佈各護理之家探、陪病時間表，其中芊馨園、瑪琍亞、禾韾、富林、懷恩、福韾、豫萱等7所護理之家禁止探訪。

衛生局表示，其它護理之家因應疫情發展，也規定每個訪客必需嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒、詢問旅遊史、職業別、接觸史、群聚狀況及登記，以備必要時方便釐清傳染路徑，進行接觸者調查。

縣長楊文科呼籲這段時間避免出入醫療場所和護理之家，改以視訊或通訊等方式，表達對親人的關心。

(中時 )