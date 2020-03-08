四面佛是到泰國必拜的神祇，港台演藝圈也有不少信徒，神祕傳說更不曾中斷。早期曾傳謝霆鋒媽媽、前性感女星狄波拉，為還願封街跳艷舞；羅志祥、蔡依林等天王天后，多次被拍到參拜四面佛，究竟四面佛有多靈驗？要怎麼膜拜和還願？是演藝圈內不能不知的事。

泰國與台灣的四面佛都有許多信眾來朝拜、還願。（圖／記者郭吉銓攝）

謝霆鋒之母狄波拉跳艷舞還願？本人揭開真相

神秘四面佛有求必應傳說不少，但哪些明星求後開始走紅，或如願拿大獎、逢凶化吉呢？傳說當時年僅16歲的狄波拉在泰國演藝圈發展，卻一直紅不了，她聽說四面佛非常靈驗後，即前往參拜許願，而狄波拉許願是，若能大紅大紫，便會在四面佛前跳脫衣舞還願，幾年後，狄波拉果然一脫成名。

事實上，狄波拉確實在香港演藝圈發展順利，曾於亞洲電視前身「麗的電視」主持綜藝節目《金玉滿堂》，之後又在香港無線電視，主持長壽節目《歡樂今宵》，與汪明荃、沈殿霞、鄭裕玲、李司棋、黃淑儀、趙雅芝等，一度成為TVB的鎮台之寶，也是香港著名的主持人和金牌司儀。

謝霆鋒的母親狄波拉（左）、謝霆鋒（右）。（圖／資料照）

多年後狄波拉接受訪問時，親自揭開這段跳艷舞的傳說，她說常有朋友問她如何拜四面佛？甚至問她是不是真的封街跳艷舞還願？她則表示當年在泰國時生了重病，有人帶她去拜了四面佛後就痊癒了，後來她開始跟拜四面佛，並祈求能自力更生。

她描述了當年拜四面佛和還願的情況，「1990年我生病坐了3個月輪椅，之後我跟四面佛說，我又不是什麼大病，為什麼不能走呢？生病痊癒後，我知道四面佛最出名還願就是跳舞，當時佛前有8個人跳舞，我就穿上泰裝，在後面跟她們一起跳。」她堅持沒跳脫衣舞，也表示當地人曾說有舞小姐願望成真後，用黑布圍起四面佛，但在裡面做什麼無人知。

楊丞琳也曾在金鐘獎頒獎前去拜四面佛，沒想到兩周後她就得了最佳女主角。（圖／中時資料照片）

蔡依林、楊丞林、羅志祥也搶拜四面佛

2010年第45屆電視金鐘獎前兩周，楊丞琳出現在台北四面佛前參拜，並受訪來拜四面佛的原因，沒想到兩周後她就以《海派甜心》獲金鐘獎戲劇節目女主角獎。而蔡依林曾深陷唱片合約糾紛，後來重新簽約新唱片公司，同年發了新專輯重新出發，外傳她也是拜了四面佛轉運，之後不但合約糾紛解決，新專輯《騎士精神》、《看我72變》更讓她成功翻身。

蔡依林的好友羅志祥，後來也傳出到泰國拿香跪拜四面佛，娛樂名嘴許聖梅也曾談起羅志祥到泰國參拜四面佛的故事，之後羅志祥也走出自己的路，越來越紅，2003年連續推出幾張專輯佳賣座，成為台灣唱跳天王歌手。畢書盡（Bii）近期宣布結婚當爸，過去他也曾被拍到買花參拜四面佛。

羅志祥曾被拍到和媽媽一起去拜四面佛，事業也從2003年起飛。（圖／資料照）

不過到底四面佛怎麼拜，為何又有人越拜越旺，也有人卻越拜越倒楣呢？

四面佛四個面分為事業、姻緣、財富、健康，參拜時要由第一面事業開始，順時鐘參拜插四支香，四面都拜完後再回來事業面即完成。供奉主要以鮮花為主，許願時必須講清楚個人資料，許願及還願內容與時間限制等。

四面佛還願時可以準備花、香、彩帶、大象及糖果餅乾。（圖／記者林承彥攝）

了解四面佛參規距的人都知道，參拜四面佛後如在時間內願望成真，就要趕快還願，並依照當時許下的還願內容來還，不管是買花、彩帶、木雕大象及香，或是請人跳泰國舞及捐款，都是常見的還願內容，但特別提醒不要許超過個人能力所及的還願條件，更不要忘記還願，這些都是大禁忌，恐有反效果出現。

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(中時電子報)