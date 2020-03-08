因新冠肺炎疫情影響，許多上海台商子弟無法返陸，北市政府教育局中教科長諶亦聰指出，目前在台師生大多是在1月16日學校結業式後隨即返台過節，疫情爆發後無法返陸，在台時間已超過1個半月，目前因疫情影響上海也尚未復課，只能先安排在泰北高中短期上課，讓學生學習不中斷。

根據北市教育局統計，上海台商子弟學校目前共有294人，其中包含262名學生（小學生69人、國中生83人、高中生110人及教師32人），為幫助上海台商子弟學生，尤其是面臨升學關頭的國三與高三生所產生的焦慮，教育部決定以「短期安置」方式幫助學生，並經由教育局協調後，集中安置294名師生在北市泰北高中短期上課，以保障孩子們的受教權。

諶亦聰說，學生集中上課，能穩定學習與情緒，在防疫作為上，泰北高中也已訂定「防疫應變計畫」，上海台商子弟學校師生也將比照實施每日到校測量體溫及各項消毒防疫措施，一同嚴守把關師生在校健康。

北市教育局指出，泰北高中將提供普通教室12間、情境教室1間、教師辦公室1間以及22名學生住宿服務，目前暫定協助安置時間為3月10日至4月2日止；另外，教科書的部分，教育局也將協助協調，以利教師教學及學生學習。

(中時 )